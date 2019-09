E Freideg huet a Japan d'Weltmeeschterschaft am Rugby ugefaangen.

Japan huet den Optaktmatch vun der Rugby-WM gewonnen. Zu Tokio huet een déi russesch Ekipp mat 30:10 (12:7) geklappt. Virun allem de Kotaro Matsushima huet mat engem Hattrick fir déi um Enn kloer Victoire gesuergt.

Japan war nervös an de Match gestart a war doduerch och fréi a Réckstand geroden. Russland, déi als Underdog an d'Partie gaange sinn, hu guer net versicht, fir de Ball iwwert den Terrain ze droen. Mat laangen an héije Schëss hu si op ee Feeler vu Japan spekuléiert - mat Erfolleg. De Golosnitskiy hat esou een dann och an der 4. Minutt fir d'Féierung genotzt. Eréischt no 10 Minutten hunn d'Japaner hir Nervositéit an de Grëff kritt an dat virun allem och duerch de Matsushima. Duerch seng Versich an der 11., 38., 46. an der 68. Minutt huet ee virun den eegene Spectateuren um Enn wéi erwaart dann awer kloer mat 30:10 géint Russland gewonnen.

D'WM am Rugby dauert nach bis den 2. November. Als Titelverdeedeger geet Neiséiland an d'Course.

