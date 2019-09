Datt just ronn 80 Leeferinnen a Leefer zu Esch um Depart waren, huet direkt e puer Grënn - de Laf-Kalenner gëtt vu Joer zu Joer méi gefëllt.

D’Klassement vum Escher Trail hat dës Kéier allerdéngs eng zweetrangeg Bedeitung, well bei den Hären d'Spëtzt vun de Leefer iertemlecherweis eng kleng Schlauf vum Circuit zweemol gelaf gouf.

Escher Südstroum Trail Eng 80 Leeferinnen a Leefer waren e Samschdeg um Depart.

An awer soll festgehale ginn, dat sech den Organisateur Christoph Kass op der 1. Plaz virum Max Lallemang klasséiert huet. D’Damme souzen all am selwechte Boot. D’Anny Wolter huet virum Sanny Lenoir gewonnen.