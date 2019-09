E Sonndeg gouf fir den 2. Tour vun der Coupe de Luxembourg gespillt ...

Gréiwemaacher (D1) - Fola (ND) 1:2

Um Stade Op Flohr war d'Fola virun 310 Spectateuren op Besuch. De Veräin aus der Nationaldivisioun war un der Musel de klore Favorit, ma et war awer d'Heemekipp, déi an der 24. Minutt a Féierung gaangen ass. D'Äntwert vun der Fola koum awer, soudatt et mat engem 1:1 op den Téi goung.

Déi Miseler hunn an der 2. Hallschecht alles op eng Kaart gesat an d'Fola net méi richteg hiert Spill opzéie gelooss. D'Ekipp vum Trainer Jeff Strasser huet sech am weidere Verlaf schwéier gedoen. An der 76. Spillminutt huet de Seydi, deen och well den 1. Gol fir d'Doyenne geschoss huet, eng weider Kéier markéiert. D'Fola huet sech domat vun der Ekipp aus der 1. Divisioun net iwwerrasche gelooss.

© Cliff Block

Avenir Beggen (D1) - Etzella Ettelbréck (ND) 0:1

D'Ekipp aus dem Däich ass zu Beggen als Favorit an de Match gaangen. Dem Claude Ottelé seng Jongen hunn dës Roll an der 1. Hallschecht och gutt erfëllt - Ettelbréck konnt duerch de Coreira an den Avantage kommen an hat de ganzen 1. Duerchgang eng Rëtsch gutt Golgeleeënheeten. Et goung awer mat der 1:0-Féierung an d'Paus.

Op der Stonn war d'Féierung fir d'Gäscht nach ëmmer verdéngt, och well d'Wiichtelcher net déi néideg Duerchsetzungskraaft hat, fir virum Ettelbrécker Gol geféierlech opzetrieden. D'Etzella ass domat zwar knapp awer relativ sécher an den nächsten Tour agezunn.