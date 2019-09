Bei der 4. Editioun vum Steel Run ass et e Sonndeg fir d'Leefer Trap op Trap of, duerch Supermarchéen, Caféen an d'Gemeng vun Déifferdeng gaangen.

De Steel Run ass keng Course wéi all déi aner. Fir d'Leefer ass et e Sonndeg nämlech net einfach duerch d'Stroosse vun Déifferdeng gaangen. D'Organisateuren hate sech nees e ganz spezielle Parcours fir déi iwwer 1.000 Participanten afale gelooss. Duerch eng Kierch, e Biobuttek, wou um Enn eng Tomate als Stäerkung gewaart huet, een Akafszenter, eng Waschanlag an duerch Caféen ass et e Sonndeg gaangen.

Nieft dem Spaass, dee beim Steel Run am Virdergrond soll stoen, goung et awer och ëm d'Victoire. Bei de Fraen huet Manou Schenten gewonnen, dat virum Jil Lehnen an dem Nadine Schwartz.

Bei den Häre war de Max Lallemang vum CA Fola dee Séiersten, op déi zweete Plaz ass de Pol Daix gelaf an Drëtte gouf den Toni Veigas.