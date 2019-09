D'Damme-WM live dëse Samschdeg um 1.RTL. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu an op der App.

150 Kilometer stinn e Samschdeg um Programm vun der Dammecourse. Als Titelverdeedegerin geet d'Hollännerin Anna van der Breggen an d'Course.

Mat um Depart sinn och dräi Lëtzebuergerinnen. D'Lëtzebuerger Champione Christine Majerus, d'Anne-Sophie Harsch an d'Elise Maes. No hire gudde Resultat an de leschte Wochen zielt d'Christine Majerus zum gréissere Favorittekrees.

AUDIO: WM-Virschau mam Christine Majerus / Reportage Rich Simon

Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen

Sender: 1. RTL

Ufank vun der Emissioun : 15h00

Viraussiichtlech Ënn vun der Emissioun: 17h00