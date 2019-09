Nom 2. Spilldag ass Japan no hirer Victoire géint Irland weiderhin ganz gutt am Coup. England wënnt och den 2. Match ganz däitlech.

Am Grupp A konnt Japan virun den eegene Spectateuren mat 19:12 an engem ganz gudde Match géint Irland gewannen an domadder eng ganz grouss Iwwerraschung realiséieren wëll d'Irlänner gehéieren zu de Favoritten vun dëser WM. Am zweete Match hat Samoa keng Problemer mat Russland a gewënnt dëse kloer mat 34:9. Hei ass Japan elo mat 9 Punkten op der éischter Plaz.

Am Grupp B haten d'Italiener genausou wéineg Problemer a klappt Kanada mat 48:7. Och den zweete Match an dësem Grupp war ganz kloer wëll do huet sech Südafrika mat 57:3 géint Namibia duerchgesat. Dës Grupp gëtt nom 2. Spilldag vun Italien mat 10 Punkten ugefouert.

En anere Favoritt vun dëser WM, England, hat am Grupp C wéi bei der Victoire am éischte Match géint Tonga, och am zweete Match géint d'USA guer keng Problemer a wënnt mat 45:7. Nodeems Argentinien den éischte Match géint Frankräich verluer huet, konnten se am 2. Match déi éischt Victoire afueren an dat mat engem 28:12 géint Tonga. England steet mat 10 Punkten un der Spëtzt vun dëser Grupp.

Am Grupp D gewënnt Uruguay säin éischte Match vun dëser WM géint Fidschi mat 30:27. An hirem zweete Match verléieren se dann ouni eng Chance ze hunn mat 7:33 géint Georgien. 9 Punkten huet Wales ze verzeechnen a steet domadder op der éischter Plaz.