Ufank vum 20.Joerhonnert gouf a Frankräich eng Sportaart entwéckelt, wéi ee sech am séierste vun A op B beweege kann. Dëse Sport nennt sech "Parkour".

Et sinn eng Rëtsch Fortbeweegungstechniken, déi ee matenee verbënnt, fir sech iwwert en Terrain ze beweegen - dat sinn ë.a. Maueren, Bänken a Kloterstaangen. Sech systematesch séier fortzebeweegen, dorëms geet et bei dësem Sport. Den Training ass hei prioritär: Wie gutt wëll sinn, muss et ëmmer nees probéieren, éier d'Hindernisser engem geléngen.

Hei zu Lëtzebuerg ass et d'Lynn Jung, dat sech iwwert d'Grenzen ewech en Numm gemaach huet an elo an England wunnt, wou si och Trainerin ass. D'Ekipp vun RTL war zesumme mat der Sportlerin zu Réimech am Park "Skate a Parkour", wou fréier d'Äispist war. Zanter Jore fënnt een hei en Trainingsparcours an elo soll "Parkour" nees boomen.

Den David ass zanter 2015 aktiv am Parkour an trainéiert elo mat senger Frëndin Emilie d'Memberen aus dem Club zu Réimech. Fir den David ass et e Sport fir jiddereen, ob jonk oder al, eleng oder an engem Grupp. Wéi et heescht, si Progressioun, eng besser Leeschtung a méi Ausdauer nëmmen e puer vun den Erfolleger, déi ee bei dëser Sportaart erlieft. Ëmmer méi wäit, ëmmer méi héich an ëmmer méi gewote Spréng sinn d'Zil.

Iwwer 105 aktiv Memberen zielt de Club zu Réimech den Ament an et ginn der ëmmer méi, wat d'Lynn Jung freet, datt dës Sportaart zu Lëtzebuerg ënnerstëtzt gëtt.