Am Kader vun der WM-Quali. spillen en Donneschdegowend den Iran an de Kambodscha géinteneen. Ënnert den Zuschauer wäerten eng éischte Kéier Frae sinn.

Fir d'éischte Kéier an der 40er Joer laanger Geschicht vun der Islamescher Republik Iran, hunn d'Fraen um Donneschdeg Accès fir an den Asadi-Stadion zu Teheran. Si konnte sech am Virfeld een Ticket fir de Match kafen.

Wéi iranesch Medie mellen, waren déi 3.500 bis 4.000 Ticketen fir déi véier separat Fraen-Tribünen bannent e puer Minutte vergraff. Si maachen allerdéngs just knapp 5% vun de Spectateuren aus. Am ganze Stadion ass nämlech Plaz fir 100.000 Leit.

D'FIFA huet dobäi eng wichteg Roll gespillt. De Weltfussballverband hat dem Iran domat gedreet, d'Land vun der WM 2022 auszeschléissen, sollte Frae weiderhin den Accès fir a Footballstadie verbuede kréien.