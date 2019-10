E Freideg am Nomëtteg stoung op der Weltmeeschterschaft am Konschtturnen den "All Around" bei den Hären um Programm.

An hei war, wéi schonns an der Qualifikatioun, den Nikita Nagornyy dee Stäerksten. De Russ kënnt um Enn op 88,772 Punkten a wënnt domat um Enn viru sengem Landsmann an Titelverdeedeger Artur Dalaloyan, deen op 87,165 Punkte koum. Déi drëtt Plaz um Podium war fir den Oleg Verniaiev aus der Ukrain mat 86,973 Punkten.

De fréiere Weltmeeschter an den Drëtten aus der Qualifikatioun Ruoteng Xiao huet seng Chance op de WM-Titel bei der leschter Rotatioun verpasst. De Chines ass um Reck volle Risiko gaangen an dat ass no hanne lassgaangen. De Xiao huet vum Gerät missen erof a koum hei nëmmen op 12,666 Punkten. Virun dësem Gerät louch hien op Plaz 2 nëmme knapps hannert dem neie Weltmeeschter. Hei huet de Verniaiev genau ee Punkt méi vun de Jugë kritt, esou dass hien um Enn knapps virum Chines louch. Dëst war him net onbedéngt zouzetrauen, well hien am leschte Joer mat diverse Blessuren ze kämpfen hat. Ufanks des Joers hat de Verniaiev nach béid Bee gebrach.

Am Verlaf vum Dag koum och den Amerikaner Sam Mikulak a Fro, fir eng Medail ze gewannen, ma hien huet bei senger Übung um Pauschepäerd fréi ee Feeler gemaach an huet missen erofklammen an huet esou vill a wichteg Punkte verluer.

En Dënschdeg war schonns d'Ekippe-Finall bei den Dammen, wou et Gold fir d'USA gouf, dat viru Russland an Italien. E Mëttwoch war et d'Finall bei de Männer, hei konnte sech d'Russen duerchsetzen.

En Donneschdeg konnt sech am "All Around" bei den Dammen d'Simone Biles duerchsetzen. Et war schonns de 16. WM-Titel fir déi 22 Joer al Amerikanerin.

E Samschdeg an e Sonndeg stinn d'Geräter-Finalle vun den Dammen an den Hären um Programm.