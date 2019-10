De Frodeno huet sech bei den Hären d'Triathlon-Kroun vu Kona zeréckgeholl. Bei de Fraen huet mam Anne Haug fir d'éischt eng däitsch Athletin gewonnen.

Den Triathlet Jan Frodeno ass zeréck am Ironman-Olymp. Den Däitschen huet e Sonndeg de Moien no 2015 an 2016 fir d'drëtte Kéier den Ironman Hawaii gewonnen. De Frodeno huet fir déi 3,8 Kilometer Schwammen, 180 Kilometer um Vëlo an 42 Kilometer Lafen 7 Stonnen, 51 Minutten an 13 Sekonne gebraucht. De Frodeno ass domadder den éischten Athlet aus Däitschland deen op Hawaii 3 Mol ganz uewen um Podium stoung.

Den 38 Joer ale Kölner huet d'Course vun Ufank un dominéiert. Hie war mam Spëtzegrupp aus dem Waasser geklommen, hat sech dunn um Vëlo duerch d'Lavawüst vun Hawaii un d'Spëtzt gesat an huet sech dunn am Marathon net méi afänke gelooss. Zweete gouf den Tim O'Donnell (7:59:40). Mam Sebastian Kienle stoung nach ee weideren Athlet aus Däitschland um Podium (8:02:04).

De Gewënner vun zejoert Patrick Lange hat wéinst Féiwer d'Course fréizäiteg missen opginn.

Bei de Fraen huet sech d'Anne Haug d'Victoire geséchert. Déi 36 Joer al Triathletin ass domadder déi éischt Däitsch, déi sech op Hawaii zur Ironman-Weltmeeschterin gekréint huet. Si huet 8 Stonne, 40 Minutten an 10 Sekonne gebraucht. Vizeweltmeeschterin ass d'Lucy Charles-Barclay aus Groussbritannien ginn, si hat um Enn e Réckstand vu 6 Minutten a 34 Sekonnen. Mam Sarah Crowley stoung nach eng Australierin um Podium.