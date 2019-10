Virun den eegene Spectateuren huet Japan seng Serie u Victoirë bei der Rugby-WM weider ausgebaut an domadder et ënnert déi 8 bescht Ekippe gepackt.

Bei der Rugby-Weltmeeschterschaft huet sech Japan e Sonndeg an engem héichklassegen a spannende Match mat 28:21 (21:7) géint Schottland duerchgesat.

Mat 4 Victoiren a 4 Matcher stinn d'Asiaten um Enn am Grupp A op der éischter Plaz an der Tabell. An der Véierelsfinall kréie si et mam Matfavorit Südafrika ze dinn.

Scho virdrun hat sech Wales duerch e 35:13 (7:0) géint Uruguay d'Victoire am Grupp D geséchert. D'Waliser treffen doduerch an der Véierelsfinall op Frankräich. Den Titelverdeedeger Neiséiland spillt géint Irland, England muss géint Australien untrieden.

De Matfavorit Irland hat sech duerch eng klorer Victoire fir d'Ronn vun de beschten 8 Ekippe qualifizéiert. D'Iren, déi als Nummer 1 an den Tournoi gestart waren, hu Samoa beim 47:5 (26:5) keng Chance gelooss a sech och net vun enger rouder Kaarte stoppe gelooss.

Wéinst dem Taifun "Hgibis" waren de Weekend dräi WM-Matcher ofgesot ginn. D'Partien e Samschdeg tëscht Neiséiland an Italien an England a Frankräich sinn dowéinst ausgefall. Italien hat doduerch déi kleng Chance verpasst, fir sech nach fir d'Véierelsfinall ze qualifizéieren. E Sonndeg war dann nach d'Partie tëscht Namibia a Kanada ausgefall. Hei ass et awer ëm näischt méi gaangen.

Den Iwwerbléck vun de Véierelsfinallen:

Samschdeg, den 19. Oktober

England - Australien

Neiséiland - Irland

Sonndeg, den 20. Oktober

Wales - Frankräich

Japan - Südafrika