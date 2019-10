E Méindeg den Owend huet d'Mandy Minella am 1. Tour vum Haapttableau beim WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier gespillt.

Der Lëtzebuerger Nummer 1 hir Géignerin e Méindeg den Owend war d'Denisa Allertova aus Tschechien. D'Minella an d'Allertova stounge sech virun dëser Partie eréischt eng eenzeg Kéier géigeniwwer, dat am Joer 2018 zu Nürnberg op Sand, wou sech déi 33 Joer al Lëtzebuergerin mat 7:6 a 6:3 duerchsetze konnt. Och an der Weltranglëscht ass d'Spillerin vun der Spora besser placéiert. Si steet do op der Plaz 168 an d'Tschechin op der Plaz 247. Deemno ass d'Mandy Minella als Favoritin an de Match gaangen.

Et war een immens spannende Match, wou d'Mandy Minella dacks mat hirem eegene Spill ze kämpfen hat. Si huet net vill Winnere geschloen, konnt awer vu villen Unforced Errors vun hirer Géignerin profitéieren. Et muss een awer och soen, dass d'Lëtzebuergerin an deene wichtege Phasen dacks genau déi richteg Äntwert hat. Ganz um Enn ass dem Mandy Minella dunn awer d'Loft ausgaangen an esou verléiert si ee richtege Krimi um Enn mat 7:6, 6:7 a 6:7.

Resumé vum Match

1. Saz: 7:6 (9:7) fir d'Mandy Minella

An an der Ufanksphas ass d'Mandy Minella dëser Roll och definitiv gerecht ginn. Si hat beim Mënzworf gewonnen a sech decidéiert, als éischt ze zerwéieren an dat sollt seng Friichten droen. Si huet net nëmmen hire Service duerchbruecht, mä konnt am 2. Jeu hir Géignerin direkt breaken. An no 8 Minutte stoung et dunn esouguer schonns 3:0 fir d'Lëtzebuergerin. Si hat probéiert, d'Tschechin op der Réckhand ze halen a si vill a Beweegung ze halen.

D'Allertova hat dunn awer séier den Dréi eraus a konnt mat engem Break op 2:3 verkierzen. Mat eegenem Service konnt si dunn och op 3:3 ausgläichen. D'Minella hat an dëser Phas elo mat hirem Spill ze kämpfen, virun allem och well si kaum Winnere geschloen huet a Problemer mat der Präzisioun vun hire Schléi hat. Si huet sech an all Ballwiessel missen erkämpfen an op Feeler vum Allertova waarden. Beim Stand vu 4:4 hat d'Allertova dunn ee Breakball, ma do huet d'Minella an hiert Spill fonnt a konnt op 5:4 stellen. D'Allertova konnt bei eegenem Opschlag awer op en Neits ausgläichen.

Beim Stand vu 6:5 hat d'Minella dunn esouguer ee Sazball, ma hire Slice ass an d'Netz gaangen an an der Suite konnt d'Tschechin d'Jeu gewannen an esou goung et an den Tiebreak. Hei huet d'Lëtzebuerger Nummer 1 awer net aggressiv genuch gespillt, hat dacks net déi richteg Längt an de Bäll an esou war et eng ganz enk Geschicht. Um enn huet d'Allertova awer ze vill Feeler gemaach an esou wënnt d'Minella de Saz mat 7:6 (9:7).

2. Saz: 7:6 (7:5) fir d'Denisa Allertova

Zum Ufank vum zweete Saz war d'Partie weider immens equilibréiert. D'Allertova huet weider probéiert mat hiren haarde Schléi den Tempo ze diktéieren, huet awer och ëmmer nees vill onnéideg Feeler gemaach. Béid Spillerinnen hu gekämpft an esou war de Saz ganz laang Zäit oppen. Beim Stand vun 1:2 aus Siicht vun der Lëtzebuergerin hat si du Chance, dass d'Allertova bei engem Breakball d'Virhand an d'Netz gesat hat, esou dass d'Minella mat zwee Servicer op 2:2 ausgläiche konnt.

D'Allertova huet dono nees hiren Opschlag duerchbruecht an esou stoung et 3:2 fir déi 26 Joer al Tschechin. Am 6. Jeu vum 2. Saz koum et dunn awer zu deem éischte Break an dësem Saz. Deen éischte Breakball konnt d'Minella nach ganz staark ofwieren a beim zweete Breakball huet si u sech och taktesch alles richteg gemaach, ma d'Virhand ass dunn am Netz gelant. Du koum awer eng richteg gutt Äntwert vun der Lëtzebuergerin: aus engem 0:40 bei Opschlag Allertova huet si ee Break gemaach, dat heescht 5 Punkten um Stéck, fir de Re-Break ze realiséieren.

Dono huet d'Minella ee medezineschen Time-out geholl, fir sech behandelen ze loossen. No där kuerzer Paus sollt et awer genee sou spannend weidergoen, well d'Mandy Minella konnt nees ausgläichen. Béid Spillerinne konnten an der Suite ëmmer nees hiren Opschlag duerchbréngen an esou goung et och an dësem zweete Saz an den Tiebreak. An hei louch d'Allertova schonns mat 3:0 am Avantage, ier d'Lëtzebuergerin nach eemol zeréckkomm ass. Um Enn dunn awer ze vill Feeler vum Minella an esou wënnt d'Allertova den 2. Saz.

3. Saz: 7:6 (8:6) fir d'Denisa Allertova

Direkt zum Ufank vum 3.Saz stoung d'Minella dunn direkt virun enger schwiereger Situatioun, well d'Allertova konnt sech direkt ee Breakball erspillen. Hei huet d'Spillerin vun der Spora awer nees hir Nervestäerkt ënner Beweis gestallt a konnt d'Gefor ofwieren an de Jeu gewannen. Och am 3. Jeu stoung si nees mam Réck zur Wand, well déi Kéier hat d'Allertova souguer zwee Breakbäll, mä och dës Erausfuerderung huet d'Minella gemeeschtert. An et sollt richteg spannend weidergoen, well béid Spillerinne wollten hiren Opschlag einfach net méi ofginn an nawell war bal all Opschlagspill enk an esou huet dat sech bis zum Schluss gezunn, esou dass et och am drëtten an decisive Saz an den Tiebreak gaangen ass. Hei hat dunn d'Denisa Allertova déi besser Nerven an esou wënnt si dëse Saz an domat och de Match.

Wat ass um Méindeg nach geschitt?

Qualifikatioun:

E Méindeg war och de Schluss vun der Qualifikatioun, esou dass net méi spéit wéi e Méindeg am fréien Nomëtteg gewosst war, wien et nach an den Haapttableau gepackt hat. Dat waren déi fréier Gewënnerin Monica Niculescu, déi jonk Ukrainerin Marta Kostyuk, d'Chloe Paquet an d'Antonia Lottner. D'Ysaline Bonaventure ass nach als Lucky Loserin an den Haapttableau gerutscht.

1. Tour:

Da stoungen nieft dem Match vum Mandy Minella och nach weider Partien aus dem 1. Tour vum Haapttableau um Programm. Sou konnt sech d'Viktoria Kuzmova knapps mat 6:7, 7:6 a 6:1 géint d'Katie Volynets duerchsetzen, d'Margarita Gasparyan aus Russland klappt d'Jil Teichmann mat 2:6, 7:6 a 6:3 an d'Tatjana Maria eliminéiert d'Shelby Rogers mat 6:3, 1:6 a 6:4.

De weidere Programm op RTL

BGL BNP Paribas Luxembourg Open: 1/4-Finallen

Freideg den 18. Oktober vun 12h un déi éischt 2 1/4 Finallen mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller

vun 18h un déi 2 aner 1/4 Finallen mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Kremer - Programm vum 2. RTL



BGL BNP Paribas Luxembourg Open: 1/2-Finallen

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)

Samschdeg, 19. Oktober vu 14h un - Programm vum 1. RTL

RTL Sport Spezial: Tennis

Samschdeg, 19. Oktober um 19h00 - Programm vum 1. RTL



BGL BNP Paribas Luxembourg Open: Finale

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)

Sonndeg, 20. Oktober vu 15h00 bis 17h30 - Programm vum 1. RTL