D'Spillerin aus Lettland konnt sech e Samschdeg an 3 Sätz mat 3:6, 6:3 a 6:2 géint d'Anna Blinkova duerchsetzen.

Beim WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier steet déi éischt Finalistin fest. D'Jelene Ostapenko spillt um Sonndeg ëm den Titel. D'Tennisspillerin aus Lettland huet sech e Samschdeg no liichte Schwieregkeeten am Ufank vum Match an 3 Sätz mat 3:6, 6:3 a 6:2 géint d'Anna Blinkova aus Russland duerchgesat.

D'Spillerin, déi vun der fréierer Wimbledon-Gewënnerin Marion Bartoli betreit gëtt, huet sech an der Ufanksphas ze vill Feeler geleescht. Während hir 21 Joer al Géignerin, déi mat enger Wildcard an den Tournoi komm war, mat enger souveräner Leeschtung opgetrueden ass. Am zweete Saz huet d'Ostapenko dunn awer hir Feelerquot reduzéiert an ass besser an de Match komm, fir dësen dann och erfollegräich op en Enn ze bréngen.

Wien als zweet Spillerin den Ticket fir d'Finall vum WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier wäert léisen, dat decidéiert sech no 16 Auer. Hei spillen an der zweeter Halleffinall d'Elene Ryakina aus Russland an d'Julia Görges aus Däitschland géinteneen. D'Görges kéint nom Kim Clijsters déi zweet Spillerin ginn, déi hiren Titel kéint verdeedegen.

De weidere Programm

RTL Sport Spezial: Tennis

Samschdeg, 19. Oktober um 19h00 - Programm vum 1. RTL



BGL BNP Paribas Luxembourg Open: Finale

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)

Sonndeg, 20. Oktober vu 15h00 bis 17h30 - Programm vum 1. RTL