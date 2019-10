D'Spillerin aus Lettland, déi mat enger Wildcard gestart ass, huet d'Finall an zwee Sätz mat 6:4 a 6:1 géint d'Gewënnerin vun zejoert gewonnen.

D'Jelena Ostapenko huet sech e Sonndeg verdéngt fir d'éischte Kéier an hirer Karriär an de Palmarès vum WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier agedroen. D'French-Open-Gewënnerin vun 2017 huet dem Julia Görges keng Chance gelooss a sech kloer an zwee Sätz mat 6:4 a 6:1 duerchgesat. Fir d'Ostapenko ass et deen éischte Succès zanter 2 Joer an deen 3. um WTA-Circuit an hirer Karriär.

Am éischte Saz war d'Partie am Ufank nach ausgeglach. Beim Score vu 4:4 huet d'Jelena Ostapenko dem Julia Görges dunn de Service ofgeholl an dësen Avantage genotzt, fir de Saz mat 6:4 ze gewannen.

Am zweeten Duerchgang ass der Spillerin aus Lettland beim Stand vun 1:1 e weidere Break gegléckt, sou datt si mat 2:1 a Féierung gaangen ass. D'Ostapenko huet d'Julia Görges duerno net méi zeréck an de Match komme gelooss an huet ee Punkt nom anere gemaach. Beim Stand vu 5:5 huet d'Ostapenko hiren zweete Matchball genotzt, fir de Saz mat 6:1 ze gewannen an domadder no ronn enger Stonn och de Match. D'Julia Görges hat hei een Duebelefeeler gemaach.

D'Julia Görges konnt domadder hiren Titel vun zejoert net verdeedegen.