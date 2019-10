Am Kader vun der Europa League spillt den F91 Diddeleng en Donneschdeg auswäerts géint den FC Sevilla. E Mëttwoch hu se sech op de Wee gemaach.

Nieft de Spiller vum F91 waren och eng Partie Supporter e Mëttwoch de Moien um Findel um Check-In.

© pressphoto.rtl.lu © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © pressphoto.rtl.lu

Den FC Sevilla ass no 2 Spilldeeg mat dem maximum vu 6 Punkten un der Tabellespëtzt am Grupp A vun der Europa League. Hannendru kommen Qarabag an den F91 Diddeleng mat 3 Punkten, virun APOEL Nikosia mat 0 Punkten.

De Match tëscht Sevilla an Diddeleng gëtt en Donneschdeg um 21 Auer gespillt a Live um 2ten RTL an op RTL.lu iwwerdroen.