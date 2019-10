Déi jonk Neiseilännerin Alice Robinson gewënnt iwwerraschend de Rieseslalom zu Sölden virum Mikaela Shiffrin aus den USA.

Direkt an der éischter Course vun der neier Saison gëtt et eng Iwwerraschung bei den Dammen. Déi 17 Joer jonk Athletin aus Neiséiland gewënnt mat engem Virsprong vu 6 Honnertstel virun der Dominatorin vun der leschter Saison an der Favoritin vun dëser Saison, Mikaela Shiffrin. Nom éischten Duerchgang louch d'Amerikanerin nach a Féierung mee am 2. Duerchgang gouf et dann nach vum Robinson iwwerholl. Dëst ass déi éischt Victoire fir d'Alice Robinson am Weltcup. Op déi 3. Plaz koum, mat engem Réckstand vun 36 Honnertstel, d'Tessa Worley aus Frankräich.