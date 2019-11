D'Hollännerin huet sech an 3 Sätz géint d'Laura-Loana Paar aus Rumänien behaapt.

Zu Péiteng beim ITF-Tournoi heescht d'Gewënnerin an der Finall Arantxa Rus. D'Hollännerin, déi jo well am 2. Tour d'Eléonora Molinaro eliminéiert hat, konnt sech an 3 Sätz géint d'Laura-Loana Paar duerchsetzen.

Den 1. Saz huet d'Hollännerin mat 6:3 gewonnen an am 2. huet d'Rumänin mam nämmlechte Resultat geäntwert. Am 3. a leschte Saz huet d'Arantxa Rus hir Nerve behalen an d'Finall mat engem weidere 6:3 gewonnen.

PDF: De Spillbam vum ITF-Tournoi zu Péiteng