Packers hu sech donieft schwéier gedoe bei den Chargers an d'Dolphins konnten den éischte Match vun der Saison wannen.

Et war schonn eng zimlech kloer Néierlag, déi d'Patriots zu Baltimore bei de Ravens missten astiechen. Vun Ufank un hunn d'Ravens de Match dominéiert. Si haten eng Avence vu 17:0, ma goung et mat 20:10 an d'Paus. E Fumble vun de Patriots huet dann an der zweeter Hallschent zu engem Pick 6 gefouert, mat Extrapunkt, esou datt d'Ravens hir Avance nach ausbaue konnten. 10 Punkten kruten d'Patriots dann och nach an där Hallschent op d'Board, hunn an de leschte 15 Minutten awer nach 13 Punkten zougelooss a selwer keng méi markéiert. Esou verléiere si mat 37:20 zu Baltimore.

No dëser Néierlag ass just nach San Francisco, déi aktuell all Match dës Saison gewanne konnten. Esou och dëse Weekend, wéi si sech ganz knapp mat 28:25 bei de Cardinals konnte behaapten. Et war grad den zweete Véierel, deen d'49ers dominéiert hunn. Hei konnte si 14 Punkte markéieren a hu kee zougelooss. Den 1. an 3. Quarter ass all Kéiers mat 7:7 op en Enn gaangen an dowéinst sinn de Cardinals déi 11 Punkten am leschte Véierel net duergaangen, fir de Match nach ze dréinen.

Eng zweet Néierlag gouf et da fir d'Packers, dat e bëssen iwwerraschend an och iwwerraschend héich zu Los Angeles bei den Chargers. 0 Punkten an der éischter Hallschent huet d'Ekipp ronderëm de Star-Quarterback Aaron Rodgers markéiert an och just 11 an den zweeten 30 Minutten. D'Chargers dogéint waren 9:0 an der Paus vir a konnten der déi zweet Hallschent nach eng Kéier 17 dropsetzen. Esou wanne si zum Schluss 26:11.

Zwou vun de schwächsten Ekippe vun dëser Saison sinn dann zu Miami openee getraff, wéi d'Dolphins d'Jets op Besuch haten. Et war den Dag vum Ryan Fitzpatrick, Quarterback vun den Dolphins, dee 24 vu 36 Bäll un de Mann bruecht huet, 288 Yards gepasst huet an deem seng Passen 3 Mol de Spillzuch an d'Endzone bruecht hunn. Dobäi stécht grad dat zweet Véierel eraus, wou d'Dolphins ganzer 21 Punkte konnte maachen, vun am Schluss 26, den Jets ass iwwert de ganze Match hi just 18 Punkte gelongen.

Wann d'Saison elo eriwwer wier, géifen d'Patriots, d'Ravens an der AFC an d'49ers an d'Saints an der NFC an der Divisonal Round stoen. D'Wildcards géifen an der AFC un d'Colts, d'Bills d'Texans an d'Chiefs goen, an der NFC géifen d'Vikings, d'Seahawks, d'Packers a d'Cowboys et an d'Playoffs packen.

All d'Resultater a Iwwerbléck

49ers - Cardinals 28:25

Texans - Jaguars 26:3

Redskins - Bills 9:24

Titans - Panthers 20:30

Vikings - Chiefs 23:26

Jets - Dolphins 18:26

Bears - Eagles 14:22

Colts - Steelers 24:26

Lions - Raiders 24:31

Buccaneers - Seahawks 34:40

Browns - Broncos 19:24

Packers - Chargers 11:26

Patriots - Ravens 20:37

Um Méindeg den Owend treffen d'Cowboys nach zu New York op d'Giants.