E Samschdeg de Moie war den uerdentleche Kongress vun der Lëtzebuerger Schwammfederatioun zu Déifferdeng.

A Präsenz vum Sportminister Dan Kersch hunn déi Responsabel vun der FLNS de Bilan vun der leschter Saison gezunn, wou et mat de Spiller vun de klenge Länner an der Olympiaqualifikatioun vum Raphael Stacchiotti direkt 2 Héichpunkte gouf.



Och d’Problemer an d'Erausfuerderunge goufen ugeschwat. Eemol war dat den Accès zu de Schwämmen, dee fir d’Veräiner net ëmmer ganz einfach ass. Dëst gouf och an den Interpellatiounen vun de Responsabele vun de Schwammveräiner däitlech, eng Problematik déi an Zukunft onbedéngt muss ugepaakt ginn.



Federatioun bidd dann och Formatiounen u fir Traineren an awer och fir d'Léierpersonal an d'Educateuren a Maisons Relaisen, mam Zil, dass d’Kanner richteg schwamme léiere sollen.



Bedéngt duerch de Fait, dass den Euro Meet d'lescht Joer fir d’éischt Kéier ënner dem LEN Swimming Cup nach méi grouss a professionell organiséiert gouf, een Defizit am Budget vun 100.000 Euro verbucht.