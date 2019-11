E Freideg den Owend huet den Uli Hoeneß säin Amt als President beim FC Bayern München néiergeluecht.

Den Uli Hoeneß huet e Freideg den Owend méi wéi eng Kéier mat den Tréine gekämpft. No engem knapp hallwe Joerhonnert als prestigiéist Persoun beim FC Bayern München huet de 67-Järege säin Amt als President beim däitsche Rekordchampion néiergeluecht. Eng leschte Kéier huet hie sech virun de Membere vum FCB verneigt an hinne Merci gesot. D'Leit an der Münchener Olympiahal hunn den Hoeneß mat ganz vill Applaus gefeiert.

Op dräi verschiddene Positiounen huet den Hoeneß den FC Bayern München een halleft Joerhonnert gepräägt: Fir d'Éischt als erfollegräiche Stiermer a Weltmeeschter vun 1974, dunn 30 Joer als Manager an déi lescht 10 Joer mat enger Ënnerbriechung wéinst enger Prisongsstrof als President a Chef vum Conseil de surveillance. Säi Mandat am Conseil wëllt hie bis 2023 nach weider ausüben.

E Freideg den Owend war et dann awer och nach d'Nouvelle, datt den Hansi Flick op d'mannst bis Enn dës Joers Trainer vum FCB bleift.