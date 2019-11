Um leschten EM-Qualifikatiounsmatch verléiert Lëtzebuerg no enger ganz staarker Prestatioun mat 0:2 géint Portugal.

An der éischter Halschent huet Lëtzebuerg eng richteg staark Prestatioun gewisen a konnt sech direkt e puer Chancen duerch den Deville, Vincent Thill a Rodrigues erausspillen. E bëssen aus dem näischt konnt Portugal dann awer an der 39. Minutt duerch de Bruno Fernandes mat 1:0 a Féierung goen wou sech einfach d'Klass vun esou Spiller gewisen huet.

No der Paus gouf et net méi sou vill Golchancen wéi nach an der éischter Hallschent woumat sech d'Lëtzebuerger iwwert de ganze Match d'Méiglechkeet op Punkten opgehalen hunn. Mee an der 86. Minutt huet de Cristiano Ronaldo mam 2:0 fir d'Decisioun gesuergt.

Mat dëser Victoire huet sech Portugal och fir d'EM 2020 qualifizéiert.

Lëtzbuerg - Portugal 0:2

0:1 Bruno Fernandes (39.'), 0:2 Cristiano Ronaldo (86.')

Bei de Lëtzebuerger gouf et am Verglach vum Match géint Serbien 3 Wiesselen an der Opstellung. Fir den Olivier Thill, Chris Philipps an Tim Hall, hunn elo den Aldin Skenderovic, Dave Turpel an de Leandro Barreiro vun Ufank u gespillt.

Et konnt ee schonn direkt am Ufank feststellen dat den Terrain schonn no den éischte Minutten alles anescht wéi gutt war op deem et am laf vum Match ëmmer méi schwéier géif ginn fir Futtball drop ze spillen.

Eischt Chance am Match fir Lëtzebuerg

Déi béid Ekippen wollten sech dovunner awer net beirre loossen a wollte propere Futtball spillen. D'Portugisen hu wéi erwaart de Match vun Ufank u kontrolléiert. Mee et waren dann awer d'Lëtzebuerger déi di éischt richteg gutt Chance am Match haten. An der 6. Minutt huet de Jans eng schéi Flank an d'Mëtt bruecht an do war et den Deville deen de Ball awer net op de Gol gekäppt kritt.

Chance fir de Ronaldo

An der 9. Minutt war et dann u Portugal wéi de Ronaldo vu lénks am Strofraum aus spatzem Wénkel ofgezunn huet mee de Moris hat keng Problemer de Ball ze paréieren.

Weider Chance fir Lëtzebuerg duerch de Vincent Thill

Lëtzebuerg huet sech an de Minutten dono awer richteg gutt organiséiert gewisen, sech net déif an déi eegen Halschent gestallt an hu probéiert sech selwer mat propperem Spillopbau Chancen erauszespillen. An der 14. Minutt war et nees de Jans dee vu riets eng propper a flaach Flank op de Vincent Thill bruecht mee mat sengem rietse Fouss ass him den Ofschloss net sou gutt gelongen an de Ball gouf ofgefälscht.

Rodrigues käppt knapps iwwert de Gol

No engem Corner an der 25. Minutt vu riets, kënnt de Ball an d'Mëtt op de Rodrigues mee dee käppt de Ball just ganz knapps iwwert de Gol! Hei war Lëtzebuerg net wäit ewech fir mat 1:0 a Féierung ze goen.

0:1 duerch de Bruno Fernandes

An der 39. Minutt war et dann awer déi individuell Qualitéit déi d'Portugisen fir den 1:0 ausgenotzt hunn. De Bernardo Silva huet e laange Ball an d'Spëtzt op de Bruno Fernandes gespillt, deen huet de Ball perfekt ugeholl an direkt an de kuerzen Eck ofgeschloss.

Portugal bal mam 0:2 kuerz no der Paus

An der 50. Minutt war et de José Fonte deen de Ball no engem Korner vu lénks knapps laanscht de kuerze Potto gekäppt huet. D'Gäscht hunn och an de Minutten weider no vir gespillt a méi Pressioun op d'Lëtzebuerger d'Defense ausgeüübt.

Net méi sou vill Chancen wéi an der 1. Halschent

Lëtzebuerg huet sech awer och weiderhin absolut net verstoppt an hu probéiert fir den Ausgläich ze schéissen. Allerdéngs koumen se net méi sou gutt zu den Ofschlëss wéi nach an der 1. Halschent. Mee och d'Portugisen koumen net oft virun de Gol vum Anthony Moris. Sou stoung et awer weiderhin just 0:1 a soumat war d'Spannung weider héich.

0:2 duerch de Cristiano Ronaldo

No engem Ball an de Strofraum konnt de Ronaldo an der 86. Minutt aus dem Gewulls eraus den 2:0 fir Portugal schéissen an domadder fir d'Decisioun an dësem Match suergen.