E Mëttwoch war den 1. Spilldag an der Gruppephas vun den FLT-Masters zu Esch.

Hei spille jo déi 8 bescht Lëtzebuerger Spiller/-inne vun der Saison géinteneen, dat ganz nom Modell vun den ATP- an de WTA-Finals.

Bei den Hären ass den Titelverdeedeger Chris Rodesch nees dobäi. Bei den Damme gëtt awer eng Nofollgerin vum Eléonora Molinaro gesicht, déi dëst Saison jo op der Profi-Tour ënnerwee war.

Bei den Häre gouf et Victoirë fir de Gilles Kremer, de Chris Rodesch, den Nicolas Weckerle an de Christophe Tholl. Bei den Damme konnte sech d'Tiffany Cornelius, d'Lucie Rabiot, d'Laura Correia an d'Claudine Schaul duerchsetzen.

Hären

Bloe Grupp

Robi Tholl - Gilles Kremer 5:7, 2:6

Tom Diederich - Chris Rodesch 7:6, 6:7, 2:10

Rout Grupp

Charles Berna - Nicolas Weckerle 6:7, 6:7

Christophe Tholl - Christophe Nickels 6:2, 6:4

Dammen

Giel Grupp

Tatiana Silbereisen - Tiffany Cornelius 4:6, 2:6

Lucie Rabiot - Liz Baddé 7:5, 7:6

Wäiss Grupp

Laura Correia - Kylie Merlevede 6:3, 6:0

Claudine Schaul - Anne Grethen 6:3, 6:4