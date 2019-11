An Holland huet Maastricht mam Enes Mahmutovic mat 0:2 zu Breda de Kierzere gezunn. Déi aner Lëtzebuerger am Ausland souzen e Freideg just op der Bänk.

An der 2. däitscher Bundesliga huet de Karlsruher SC e Freideg den Owend mat 4:1 géint Jahn Regensburg gewonnen. De Lëtzebuerger Dirk Carlson souz bei der Lokalekipp déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. An der Ligue 2 a Frankräich bleift Orléans, d'Ekipp vum Vincent Thill, op der leschter Plaz an der Tabell. E Freideg den Owend huet een auswäerts géint Auxerre 2:2 gläichgespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller souz de komplette Match op der Bänk. An der 2. Divisioun an Holland huet Maastricht mam Enes Mahmutovic zu Breda mat 0:2 de Kierzere gezunn. Den FLF-Spiller stoung an der Startformatioun, huet de Match duerchgespillt a krut an der 29. Minutt déi Giel Kaart gewisen.