Bei den Damme war et am fréien Samschdegowend eiser Zäit de Riseslalom zu Killigton an den USA. Bei den Häre war et d'Descente zu Lake Louise.

Bei den Damme gouf et eng duerchaus iwwerraschend Victoire fir d'Marta Bassino aus Italien. Si konnt sech virun enger anerer Italienerin, der Federica Brignone behaapten. Op déi 3. Plaz no den zwou Manchë koum iwwerdeems d'US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. © afp Bei der Descente bei den Häre gouf et och en iwwerraschenden Erfolleg, dat fir den Thomas Dreßen aus Däitschland. Zu Lake Louise war hien e Samschdegowend eiser Zäit méi séier wéi den Dominik Paris aus Italien an de Carlo Janka aus Éisträich op de Planzen 2 an 3.