En Donneschdeg war zu Munneref d'Awards Night vun der sportspress, wou ë.a. de Sportler, d'Sportlerin, d'Ekipp an den Trainer vum Joer geéiert goufen.

D'Christine Majerus (Cyclissem) konnt sech 2019 nees bei der Sportlerin vum Joer duerchsetzen. Bei den Hären huet de Bob Bertemes (Liichtathletik) déi meeschte Stëmme kritt a bei der Ekipp vum Joer huet sech den F91 Diddeleng (Futtball) behaapt. Den Trainer vum Joer ass de Luc Holtz (Futtball).

Am Casino 2000 gouf et nieft de Präisser fir de Sportler, der Sportlerin, der Ekipp an dem Trainer vum Joer nach e Fair-Play-Präis, e Präis fir Sport an Handicap, e Prix d'honneur an e Präis fir déi beschte jonk Sportlerin an dee beschte jonke Sportler.

Gewielt hunn d'Membere vun der Sportspress.

Méi a Bild an Toun gëtt et e Freideg de Moien am Journal op RTL Radio Lëtzebuerg an owes am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.

Sportlerin vum Joer

Mat ganze 405 Stëmmen koum d'Christine Majerus bei der Wiel vun der Sportlerin vum Joer souverän op déi éischte Plaz. Fir d'Lëtzebuerger Coureuse ass et schonns de 6. Titel an dobäi elo de 5. hannerteneen. Am September hat d'Christine Majerus mat der Victoire vun der Boels Ladies Tour (World Tour) hire gréissen Erfolleg op der Strooss gefeiert. D'Coureuse vun der Ekipp Boels-Dolmans hat um Enn 65 Stëmmen Avance op d'Europameeschterin am Karate Jenny Warling, déi mat 340 Stëmmen op déi 2. Plaz koum. Um Podium stoung eng weider fréier Gewënnerin an zwar d'Ni Xia Lian. Si hat sech Bronz op de European Games geséchert a sech fir d'Olympesch Spiller 2020 qualifizéiert. D'Lëtzebuerger Dëschtennisspillerin gouf am Joer 2001 zur Sportlerin vum Joer gewielt. 2019 kënnt si op 287 Stëmmen. Do hannendru kommen d'Lis Fautsch am Fechten an d'Schwëmmerin Julie Meynen.

Sportler vum Joer

Bei der Wiel vum Sportler vum Joer stounge genee wéi zejoert nees de Bob Bertemes, de Bob Jungels an de Kamil Rychlicki ënnert den Topp 3. Un der Spëtzt steet 2019 awer net de Bob Jungels, mä de Bob Bertemes. De Liichtathlet huet de Lëtzebuerger Rekord am Bommstoussen op 22 Meter an 22 Zentimeter verbessert. Domadder steet den Athlet vum CA Bieles um Enn vun der Saison an Europa op der 3. Plaz an an der Weltranglëscht op der 8. Plaz. Hien ass also an der Weltspëtzt ukomm. De Bob Bertemes koum um Enn op 488 Stëmmen an huet sech mat engem grousse Virsprong virum Bob Jungels duerchgesat. De Coureur vun Deceuninck-Quick Step hat dëst Joer ënnert anerem Kuurne-Bréissel-Kuurne, an eng Etapp vum Tour duerch Kolumbien gewonnen. Donieft war et déi drëtte Plaz bei Dwars door Vlaanderen. De Jungels koum op 258 Stëmmen. Genee wéi 2018 huet sech de Volleyballer Kamil Rychlicki mat 148 Stëmmen an der drëtter Plaz missen zefridde ginn. Hie spillt mëttlerweil beim Champions-League-Gewënner Lube Civitanova an hat am Juni mat der Volleyball-Nationalekipp bei de Spiller vun de klengen europäesche Länner Bronz gewonnen. Net op de Podium gepackt hunn et den Dylan Pereira (Automobilsport) an den Danel Sinani vum F91 Diddeleng. Fir si waren d'Plaze 4 a 5.

Ekipp vum Joer

Den F91 Diddeleng gouf als Ekipp vum Joer geéiert, dat fir déi drëtte Kéier no 2012 an 2018. D'Ekipp aus der Forge du Sud hat dëst Joer op en Neits den Exploit fäerdeg bruecht, fir sech fir d'Gruppephas vun der Europa League ze qualifizéieren. Hei gouf et direkt am Ufank eng Auswäertsvictoire géint Nikosia. Weider gouf den F91 Diddeleng déi lescht Saison och Lëtzebuerger Champion an hat d'Coupe de Luxembourg gewonnen. Um Enn komme si op 501 Stëmmen. Op déi zweete Plaz koum d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp. Si kruten 306 Stëmmen. Déi drëtte Plaz war fir d'Dammennationalekipp am Dëschtennis. Op hirem Kont stinn um Enn 237 Stëmmen. Op de Plaze 4 a 5 hu sech Tennis-FedCup-Dammen an d'Härennationalekipp am Handball placéiert.

Trainer vum Joer

De Luc Holtz (Futtball) gouf dann als Trainer vum Joer gewielt. Den Nationaltrainer vun de Roude Léiwe krut 378 Stëmmen. Déi zweete Plaz war fir den Dan Lorang (Triathlon) mat 358 Stëmmen. Déi drëtte Plaz goung mat 208 Stëmmen un den Trainer vum Ni Xia Lian Tommy Danielsson. Op de Plaze 4 a 5 stinn de Kresimir Basic vum Doublégewënner Etzella Ettelbréck an den André Gulbicki vum Doublégewënner Handball Esch.

Nieft de 4 Haaptpräisser goufen och nach weider Laureate geéiert

Präis fir de beschte jonke Sportler an déi beschte jonk Sportlerin

Curci Alessio, Futtball

Daniëls Eva, Triathlon

Präis Sport an Handicap

ELA Lëtzebuerg

Fair Play-Präis

F91 Diddeleng

Prix d'Honneur sportspress.lu

Grand-Duc Jean

Hei nach eng Kéier all déi Nominéiert

Nominéiert fir Sportler vum Joer

Bertemes Bob, Liichtathletik

Gerson Lars, Futtball

Giannotte Flavio, Fechten

Jungels Bob, Cyclissem

Martins Christopher, Futtball

Nunes Dos Santos Claudio, Judo

Pereira Dylan, Automobilsport

Rychlicki Kamil, Volleyball

Seywert Gilles, Bouschéissen Compound

Sinani Danel, Futtball

Stacchiotti Raphaël, Schwammen

Wagner Nicolas, Dressurreiden

Zachäus Stefan, Triathlon

Nominéiert fir Sportlerin vum Joer

Bettendorf Charlotte, Sprangreiden

De Nutte Sarah, Dëschtennis

Fautsch Lis, Fechten

Majerus Christine, Cyclissem

Meynadier Magaly, Basketball

Meynen Julie, Schwammen

Ni Xia Lian, Dëschtennis

Warling Jenny, Karate

Welter Tina, Handball

Nominéiert fir Ekipp vum Joer

Futtball-Nationalekipp, Hären

F91 Diddeleng, Futtball / Hären

Handball-Nationalekipp, Hären

Tennis-FedCup-Ekipp, Dammen

Dëschtennis-Nationalekipp, Dammen

Nominéiert fir Trainer vum Joer

Basic Kresimir, Etzella Ettelbréck / Hären

Danielsson Tommy, Dëschtennis-Nationalekipp / Dammen

Gulbicki André, Handball Esch / Hären

Holtz Luc, Futtball-Nationalekipp / Hären

Lorang Dan, Triathlon / Jan Frodeno an Anne Haug