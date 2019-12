Am ganzen hunn déi 6 FLNS-Schwëmmer 7 nei Lëtzebuerger Rekorden op der Schwamm-Europameeschterschaft zu Glasgow a Schottland opgestallt.

Um leschten Dag ass d'Monique Olivier am 25 Meter Baseng nach eng Kéier en neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 400 Meter Crowl geschwommen. Déi 21 Joer al Schwëmmerin schléit no 4 Minutten 11 Sekonnen an 5 Honnertstel un, a bleift domat 91 Honnertstel ënnert hirem 5 Joer ale Rekord. Um Enn war et déi 25. Plaz ënner 43 Konkurrentinnen.

Dann gouf et och nach eng Kéier en neie Lëtzebuerger Rekord fir d'4 mol 50 Meter „4 Nages“ Staffel, mat Fabiani, Stacchiotti, Henx a Mannes, mat engem Chrono vun 1 Minutt 37 Sekonnen an 34 Honnertstel. Déi 4 hunn deen ale Rekord aus dem November ëm 7 Sekonnen an 71 Honnertstel verbessert.