Fir den F91 Diddeleng geet d'Aventure Europa League en Donneschdeg mam Match géint Qarabag op en Enn.

Per Charter goung et en Dënschdeg Richtung Baku. Och wann déi Diddelenger keng Chance méi op 16tels Finallen hunn, well en sech am leschte Match nach emol uerdentlech presentéieren.

Den F91 am Aserbaidjan / Rep. Tom Hoffmann

Zemools well den Allersmatch am Stade Josy Barthel géint d'Ekipp aus dem Aserbaidschan mat engem 1-4 op en Enn gaangen ass an Leeschtung vun der Ekipp net mat deenen anere Matcher aus der Gruppephase ze vergläiche war. Den Tom Schnell sot um RTL-Mikro, doheem wier een net gutt gewiescht.

Och de Mario Pokar fënnt, dass d'Prestatioun am 1. Match géint Qarabag net gestëmmt huet, an dass een nach eng Schëpp kann dropleeën.

An der leschter Partie géint Qarabag hunn e puer Saachen net gepasst. Den Dominik Stolz war kuerzfristeg ausgefall an doduerch hu mir missen ëmstellen.

Egal wéi de leschte Match ausgeet, de Sprong an 1/16 Finalle packt den F91 Diddeleng net méi. Leider, esou de Mario Pokar, deen näischt dogéint gehat hätt nach bësse weider Europa League Loft anzeootmen.

Ech hätt näischt dogéint am neie Joer nach weider europäesch ze spillen. Et mécht ebe Spaass!

Et bléift just ze hoffen, dass des Partie, anescht wei am Allez-Match roueg iwwert Bün geet.

De Match Qarabag géint den F91 Diddeleng kënnt dir en Donneschdeg vun 18.45 Auer un um 2. RTL, Radio oder Internet Live suivéieren.