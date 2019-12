En Donneschdeg den Owend spillt den F91 Diddeleng hire leschte Match an der Europa League géint Qarabag aus dem Aserbaidschan.

Den Trainer Bertrand Crasson huet op der Pressekonferenz gesot, dass hien eng aner Astellung wéi am Aller-Match vu senger Ekipp wëll gesinn an esou fir e gudden Ofschloss suergen. Hie viséiert e Punkt un, ma e wichtege Spiller feelt dem Trainer awer.

An dat ass keen anere wéi den Danel Sinani. De Goalgetter vum F91 huet an dëser Europa League Gruppephase scho véiermol zougeschloen a wann een d'Qualifikatioun dobäi rechent, kënnt een am Ganzen op 9 Goler. Den Trainer Bertrand Crasson huet awer schonn eng Iddi fir dësen Ausfall ze kompenséieren.

Natierlech wäert hien eis feelen, mä mir hunn och aner Spiller déi hongereg sinn. Iwwert déi éischt 11 sinn mir nach net sécher, mä ech ka mir virstellen, dass den Dominik Stolz hien ersetze kann.

Och den Trainer selwer muss de Match wéinst enger Spär vun der Tribün aus nokucken. De Co-Trainer Lehit Zeghdane iwwerhëlt, ma den Trainer Betrand Crasson verlaangt och vun de Spiller an dëser Partie Responsabilitéit ze iwwerhuelen. Hie selwer wäert via Telefon mat sengem Co kommunizéieren.

En Dënschdeg huet ee sech op de Wee a Richtung Baku gemaach fir sech ze akklimatiséieren. Verständlech bei engem Vol mat enger Dauer vu bal 5 Stonnen an engem Zäitënnerscheed vu plus 3 Stonnen.

Dowéinst hu mir eise Programm ugepasst. Moies virum Match maache mir e klengen Opwiermprogramm. Mir spillen um 10 Auer Owes, dowéinst gëtt et e laangen Dag, mä virun der Paus well ech, dass d'Spiller nach emol alles ginn. Well mat engem Succès géif d'Aventure Europa League fir den F91 op der 3. Plaz an der Tabell op en Enn goen.

De Match Qarabag géint den F91 Diddeleng kënnt dir den Owend vu 18.45 Auer un um 2. RTL, Radio an Internet Live suivéieren.