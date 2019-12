E Méindeg de Mëtteg war zu Nyon den Tirage vun den Aachtelsfinalle vun der Champions League.

Am éischten Dëppe waren déi 8 Ekippen déi Gruppenéischt goufen, also Liverpool, Manchester City, Juventus Turin, Barcelona, Leipzig, d’Bayern, de PSG a Valencia. Am zweeten Dëppe ware Real Madrid, Dortmund, Tottenham, Neapel, Bergamo, Atlético Madrid, Lyon an Chelsea.

Ekippen aus dem selwechte Land oder déi, déi schonn an der Grupp beienee waren, konnten net géintenee spillen.

Den Tirage am Iwwerbléck

Paris St. Germain - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

FC Valencia - Atalanta Bergamo

FC Liverpool - Atlético Madrid

FC Bayern München - FC Chelsea

Juventus Turin - Olympique Lyonnais

RB Leipzig - Tottenham Hotspur

FC Barcelona - SSC Neapel

D'Allersmatcher vun den Aachtelsfinalle vun der Champions League ginn den 18., 19., 25. a 26. Februar gespillt. D'Retourmatcher sinn den 10., 11., 17. an 18. Mäerz.

D'Finall ass den 30. Mee am Atatürk-Olympiastadion zu Istanbul an der Tierkei.

Wéi gewinnt, kënnt Dir all Dënschdeg an all Mëttwoch ee Match live um 2. RTL an am Stream op RTL.lu suivéieren.