Bei de Fifa Club-WM ass Liverpool an der Halleffinall zu Doha op den CF Monterrey aus Mexiko getraff, an an England stoung de League Cup um Programm.

La Liga

Barcelona - Real Madrid 0:0

Ganz Futtball-Spuenien huet e Mëttwoch den Owend an déi katalanesch Haaptstad gekuckt. Hei ass den Top-Duo aus der La Liga fir den "El Clásico" openeegetraff. Eleng an de leschte 15 Dueller am Camp Nou konnte béid Ekippen ëmmer markéieren - et gouf deemno eng spannend Partie erwaart. Och wann an den éischte 45 Minutte keng Goler gefall sinn, hunn déi vill Spectateuren ee Match gesinn, an deem déi Kinneklech gëfteg géint de katalanesche Spillfloss gehalen hunn.

Nom Säitewiessel blouf de Real weider a Lauerstellung an huet virun allem op ee séiert Ëmschalten aus der Defense no vir gesat. Barça huet sech um Konterspill vun de Madrilenen d'Fanger net verbrannt; et huet Messi a Co. awer offensiv och un der néideger Duerchsetzungskraaft gefeelt.

Um Enn goung den El Clásico mat engem 0:0 op en Enn. Béi Ekippe bleiwen domat an der Tabell mat 36 Zieler punktgläich 1. an 2.

Fifa Club-Weltmeeschterschaft

Monterrey - Liverpool 1:2

0:1 Keita (12'), 1:1 Funes (14'), 1:2 Firmino (90'+1)

D'Reds wollte bei der Club-WM zu Doha mat engem Succès géint Monterrey an d'Finall anzéien. An der Partie géint d'Mexikaner ass Liverpool dann och fréi duerch den Ex-Leipzig-Spiller Keita a Féierung gaangen. D'Äntwert koum awer quasi am Géigenzuch, dat vum Funes. Esou goung et mat engem 1:1 no 45 Minutten op den Téi.

Nom Säitewiessel stoung et bis op der Stonn nach ëmmer 1:1 gläich. Den Trainer Klopp huet reagéiert an de Mané souwéi de Firmino an d'Partie bruecht. Leschtgenannten huet an de leschte Spillminutten de Sak fir d'Reds zougemaach a mat sengem 2:1 Liverpool d'Participatioun un der Finall e Samschdeg géint Flamengo Rio de Janeiro geséchert.

© afp

League Cup an England

Oxford - Manchester City 1:3

0:1 Cancelo (22'), 1:1 Taylor (46'), 1:2, 1:3 Sterling (50', 70')

Everton - Leicester 2:2

0:1 Maddison (26'), 0:2 Evans (29'), 1:2 Davies (70'), 2:2 Baines (90'+2)

D'Partie leeft nach.

Manchester United - Colchester 3:0

1:0 Rashford (51'), 2:0 Jackson (56') - Selbstgol, 3:0 Martial (61')

D'Partie leeft nach.

Serie A

Sampdoria Genau - Juventus 1:2

0:1 Dybala (19'), 1:1 Caprari (35'), 1:2 Ronaldo (45')

