Dës Decisioun huet den däitsche Rekordmeeschter e Sonndeg matgedeelt.

An elo ass et offiziell. Den Hansi Flick bleift op d'mannst bis zum Schluss vun der Saison Trainer beim FC Bayern München. Dat huet den däitsche Rekordmeeschter e Sonndeg matgedeelt.

De fréiere Co-Trainer Hansi Flick sollt no der Trennung vum Niko Kovac am November eigentlech just zwee Matcher als Chef op der Trainerbänk bleiwen. Wéinst stabille Resultater krut hien eng éischt Promotioun bis d'Wanterpaus, an elo dierf hien och als Cheftrainer mat de Münchner an d'Réckronn starten.

Eng Beschäftegung bis iwwer de Summer eraus, wär fir den FC Bayern ausdrécklech eng Optioun, déi ee sech gutt virstelle kéint, heescht et weider.



Den Hansi Flick hat e Sonndeg de Moien e Rendez-vous mat Responsabele vum Club mat un der Spëtzt dem Karl-Heinz Rummenigge.



Den FC Bayern iwwerwantert an der Tabell just op der 3. Plaz.