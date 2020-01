No der 5. Etapp bleift weiderhin d'Norwegerin Therese Johaug Leaderin bei der Tour de Ski.

Déi nächst Deeg gëtt zu Val di Fiemme an Italien d'Gewënnerin an de Gewënner vun der Tour de Ski 2019/2020 gesicht.

Um Freideg stoung bei den Dammen ee Massesprint am klassesche Stil iwwer 10 Kilometer um Programm. No 29 Minutten a 7 Honnertstel konnt sech d'Astrid Jacobsen d'Victoire sécheren. D'Norwegerin huet sech ganz knapps virun der Schwedin Ebba Andersson an dem Katharina Henning aus Däitschland duerchgesat. Fir d'Henning ass et am Weltcup déi éischt Placéierung an engem Eenzel um Podium.

No der 3. Etapp bleift d'Therese Johaug a Féierung. D'Norwegerin, déi e Freideg déi 4. gouf, huet virun de leschten 2 Etappen e Virsprong vun 19 Sekonnen op hir Landsfra Ingvild Flugstad Östberg. Op der drëtter Plaz läit aktuell d'Russin Natalia Neprjajewa. Si huet e Retard vun 32 Sekonnen.