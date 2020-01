Déi Escher Jeunesse huet mam Noël Tosi en neien Trainer fonnt, dat huet de Lëtzebuerger Futtball-Rekordchampion op senger Internetsäit annoncéiert.

De 60 Joer ale Fransous, deen och schonn Nationaltrainer vum Kongo a vu Mauretanien war, gëtt domat Successeur vum Nicolas Huysman, deen am Dezember nom leschte Match an der BGL Ligue, den Trainerstull virun d'Dier gestallt krut.

D'Jeunesse steet no 13 Spilldeeg just op der 8. Plaz an der Tabell, 17 Punkten hannert dem Leader Union Titus Péiteng.

Offiziellt Schreiwes

Le CA de l'AS La Jeunesse d'Esch est fier de pouvoir annoncer que Monsieur Noël TOSI reprend l'équipe première du club jusqu'à la fin de la saison.

Monsieur TOSI est un entraîneur français de 60 ans possédant une grande expérience dans le domaine. Il a débuté sa carrière d'entraîneur en 1986 et a été – entre autres - sélectionneur national de la Mauritanie et de la RD Congo. Monsieur TOSI a entraîné l'AS Cherbourg (N3/5e division française) lors de la première partie de cette saison. Ce club pointe actuellement à la 3e place dans son district.

Le CA de l'AS La Jeunesse d'Esch est convaincu que Monsieur TOSI sera la personne idéale pour mener à bien cette tâche difficile qui consiste à faire sortir l'équipe première le plus rapidement possible de la spirale négative dans laquelle elle se retrouve depuis l'automne dernier.

Outre ces qualités techniques Monsieur TOSI s'est fait un nom en tant qu'auteur de romans policiers et comme comédien.

Bienvenue à Esch Noël!

#allezmaer

N.B. Les entraînements de l’équipe fanion reprendront le mercredi 15 janvier. Le nom du coach adjoint sera officialisé dans les prochains jours.