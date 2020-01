E Sonndeg gëtt et an der Finall am Duell tëscht Serbien a Spuenien mat der Partie Novak Djokovic géint Rafael Nadal extreem spannend.

E Samschdeg konnte sech d'Serben a Persoun vun eben dem Novak Djokovic an dem Dusan Lajovic den Ticket fir d'Finall léisen. Den "Joker" war am Duell géint de Russ Daniil Medvedev mat 2:1 (6:1, 5:7, 6:4) de Gewënner. De Lajovic konnt sech mat 2:0 (7:5, 7:6) géint de Karen Khachanov duerchsetzen. An der anerer Halleffinall war d'Victoire fir Spuenien am Duell géint Australien. De Rafael Nadal huet 2:1 (4:6, 7:5, 6:1) géit den Alex De Minaur gewonnen an de Roberto Bautista Agut huet dem Nick Kyrgios beim 2:0 (6:1, 6:4) keng Chance gelooss. E Sonndeg de Moien eiser Zäit kënnt et dann zu dem Toppduell tëscht dem Rafael Nadal an dem Novak Djokovic. Den Dusan Lajovic trëfft iwwerdeems op de Roberto Bautista Agut.