D'Ekipp vum President Gerard Lopez, OSC Lille, verléiert mat 0:1 géint Dijon. An der Tabell ass Lille weiderhin mat uewen dobäi a steet op der 5. Plaz.

An der zweeter Hollännescher Divisioun huet den Enes Mahmutovic mat Maastricht 2:2 zu Roda Kerkrade gespillt. De Lëtzebuerger stoung de ganze Match um Terrain. An der Tabell steet Maastricht op der 15. Plaz.

Direkt 3 Lëtzebuerger koumen an der zweeter Belscher Divisioun beim Excelsior Virton an den Asaz. Vun Ufank un stoungen den Anthony Moris an den Dave Turpel bei der 1:2-Néierlag géint Lokeren um Terrain. An der 71. Minutt gouf den Aurelien Joachim fir den Dave Turpel agewiesselt. De Kevin Malget stoung net am Kader.

Mat Apollon Limassol krut de Vahid Selimovic, deen de ganze Match um Terrain stoung, et mat Nicosia ze dinn a konnt mat 2:0 gewannen. An der Tabell steet Limassol mat 29 Punkten op der 3. Plaz an hunn e Réckstand vun 7 Punkten op Anorthosis.