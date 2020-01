Vu 19.30 Auer u weise mir de Match op RTL.lu.

Et ass den Héichpunkt vun der Saison fir d’Lëtzebuerger Handball-National-Equippe: De Play-Off an der EM-Qualifikatioun géint Estland. Den Allersmatch ass den Owend an der Coque vun 19.30 Auer un.



De Retourmatch gëtt e Sonndeg zu Polva an Estland gespillt.

D’Partie haut kënnt der live um Radio suivéieren an och op rtl.lu kucken.

Dëse Livestream gëtt vun Handball TV realiséiert.