Vum 24. bis de 26. Januar ass den Euro Meet an der Coque. RTL.lu wéist Schwëmmerinnen an Schwëmmer am Livestream.

Den Euro Meet huet sech zu engem richtegen Highlight an der Schwamm-Zeen entwéckelt och dëst Joer sinn eng Rei vun internationalen Top-Staren dobäi. De Programm vun de Streamen aus der Coque: Freideg 24. Januar

Vu 16h30 bis 16h55: B-Finallen

dono A-Finallen Samschdeg 25. Januar

Vu 16h45 bis 17h25: B-Finallen

dono A-Finallen Sonndeg 26. Januar

Vu 15h55 bis 16h25: B-Finallen

dono A-Finallen Resultater Online Resultater