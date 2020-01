DDen Norweger huet op der Streif eng staark Leeschtung gewisen a sech knapp virun den zäitgläichen Kilde a Mayer duerchgesat.

Mat engem Virsprong vu 16 Honnertstel huet de Kjetil Jansrud am Schi Alpin de Super G zu Kitzbühl an Éisträich gewonnen. Den Norweger huet knapp viru sengem Landsmann Aleksander Aamodt Kilde an dem Éisträicher Matthias Mayer duerchgesat. De Kilde an de Mayer haten allebéid e Retard vu 16 Honnertstel.

Bei den Dammen huet d'Mikaela Shiffrin zu Bansko a Bulgarien hir 65. Weltcup-Victoire gefeiert. D'US-Amerikanerin huet sech virun der Italienerin Federica Brignone (+0,18 Sekonnen) an der Schwäizerin Joana Hählen (+0,23 Sekonnen) behaapt.