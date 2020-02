Ee Japaner, dee keen op der Rechnung hat, huet e Samschdeg d'Weltcup-Schisprangen op der Olympia-Schanz vun 1972 zu Sapporo a Japan gewonnen.

Dobäi war de Yuikya Sato no dem éischten Duerchgang "just" op der 6. Plaz. Am zweeten Duerchgang war de Wand op der Säit vum Japaner, soudatt hien op déi 1. Positioun no vir gesprongen ass.

Op d'Plazen 2 an 3 koumen de Stefa Kraft aus Éisträich an den Dawid Kubacki aus Polen. Am Weltcupranking läit de Stefan Kraft op der 1. Plaz.