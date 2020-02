An der Finall vun den Australian Open huet sech de Serb e Sonndeg a 5 Sätz géint den Éisträicher Dominic Thiem duerchgesat.

An der Finall vun den Australian Open stounge sech e Sonndeg den Dominic Thiem an den Novak Djokovic géigeniwwer. An engem spannende Match konnt sech no ronn 4 Stonnen de Serb iwwert eng weider Victoire zu Down Under freeën. Den Djokovic huet sech a 5 Sätz mat 6:4, 4:6, 2:6, 6:3 a 6:4 géint den Éisträicher duerchgesat.

Fir d'Nummer 2 op der Welt ass et déi 8. Victoire beim éischte Grand-Slam-Tournoi vum Joer an dee 17. Titel a senger Karriär. Vun e Méindeg u steet den Djokovic nees op der Nummer 1 an der Tennis-Weltranglëscht. Den Dominic Thiem muss dogéint weider op seng éischt Victoire bei engem Grand Slam waarden. Den Éisträicher stoung bis ewell dräi Mol an enger Finall an huet all Kéier verluer.

De bessere Start an de Match hat den Novak Djokovic. De Serb, deen d'Australian Open esou dacks wéi keen anere Spiller gewonnen huet, huet dëse Saz mat 6:4 fir sech entscheet, dat no engem Duebelfeeler vum Dominic Thiem.

Am zweete Saz war dunn den Éisträicher eng Grëtz besser an huet sech dëse mat 6:4 gekroopt.

Den drëtte Saz ass dann och un den Thiem gaangen, dat awer mat engem méi iwwerraschende Resultat. 6:2 konnt hie sech hei duerchsetzen. Den Éisträicher hat dem Serb direkt déi zwee éischt Servicer ofgeholl a konnt deen Avantage bis zum Schluss halen.

Am 4. Saz war et ganz serréiert tëscht béide Spiller, souwuel den Éisträicher wéi och de Serb konnten allebéid hir éischt Servicer duerchbréngen, ier dem Djokovic beim Stand vu 4:3 e Break gelongen an hie mat 5:3 a Féierung gaangen ass. D'Nummer 2 op der Welt huet sech de Saz dunn och net méi huele gelooss, huet säin Opschlag duerchbruecht a mat engem 6:3 huet hien an de Sätz nees ausgeglach.

D'Decisioun huet also missen am 5. a leschte Saz falen. Der Nummer 2 op der Welt ass beim Stand vun 1:1 e Break gelongen an dëse sollt duergoen, fir datt den Djokovic de 5. Duerchgang mat 6:4 fir sech entscheede konnt an domadder och de Match.

Den Novak Djokovic gewënnt domadder d'Australian Open 2020 an huet säin Titel vun zejoert verdeedegt. Den Dominic Thiem bleift och a senger 3. Finall bei engem Grand Slam ouni Victoire.

© AFP (Archiv)

1. Grand-Slam-Victoire fir Sofia Kenin

E Samschdeg hat sech an der Finall vun den Dammen d'Sofia Kenin duerchgesat. D'US-Amerikanerin hat an 3 Sätz mat 4:6 an zweemol 6:2 géint d'Spuenierin Garbine Muguruza gewonnen.

Fir d'Kenin war et déi éischte Victoire bei engem Grand Slam.