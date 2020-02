En Donneschdeg de Mëtteg treffen d'FLT-Dammen zu Esch op Schweden.

„D'Minimalzil ass, fir an der Europa-Afrika-Grupp 1 ze bleiwen“, sot d'Anne Kremer, Kapitänin vun der Lëtzebuerger Fed-Cup-Ekipp. No der Premiere zejoert ass vun e Mëttwoch bis e Samschdeg nees am nationalen Tenniscenter dës international Ekippekompetitioun fir Dammen.

AUDIO: Fed-Cup 2020 / Reportage Franky Hippert

Virun 12 Méint haten d'FLT-Dammen den Opstig virun eegenem Public an de Grupp 1 gepackt. E Mëttwoch de Mëtteg um 16 Auer heescht de Géigner Schweden. En Donneschdeg kréien Mandy Minella a Co. et mat Serbien ze dinn.

Mandy Minella: Datt mer keng einfach Géigner hunn, wosste mer vun Ufank un. Géint Schweden kréien d'Eléonora Molinaro an ech haart Matcher. Ech spille géint eng Spillerin, déi an de leschte Jore konstant an den Top 60 war. Et ass eng haart Noss. Wa mer gutt a Form sinn, kënne mer vläicht e puer Matcher gewannen an e puer positiv Iwwerraschunge bréngen.

Fir d'Mandy Minella, déi jo um Enn vum Joer hir Rackett un den Nol hänkt, ass et deemno dee leschten Optrëtt am Fed-Cup. Als Nummer 2 kann d'Kapitänin Anne Kremer op déi 19 Joer jonk talentéiert Spillerin Eléonora Molinaro zeréckgräifen, déi en anstännegen Optakt an d'Saison hat. Den Op- oder Ofstigsmatch ass dann e Samschdeg.

Fir d'Lëtzebuerger Tennisfederatioun war et an de leschte Woche scho richteg vill Aarbecht an dat wäert an den nächsten Deeg och net anescht sinn. An dach mécht een dat gär, esou den FLT-President Claude Lamberty.

Eent ass jiddwerfalls sécher, d'Ambiance bei den Ekippekompetitiounen am Tennis ass eenzegaarteg. An d'Ënnerstëtzung vum Lëtzebuerger Public bréngt Mandy Minella a Co. sécherlech deen een oder anere Punkt méi.