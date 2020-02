De 25. Oktober 2017 war d'Kimberly Nelting a Spuenien Karate-Junior-Weltmeeschterin ginn.

Déck zwee Joer drop kämpft d'COSL-Athletin ëm d'Qualifikatioun fir d'olympesch Spiller. Genee ewéi dem Jenny Warling bleift och dem Kimberly Nelting dofir nëmmen nach eng Chance. De Qualifikatiounstournoi am Mee zu Paräis.

Et war de schéinste Moment an hirer nach jonker Sportlerkarriär. De WM-Titel op der kanarescher Insel Teneriffa. Zanterhier sinn iwwer 2 Joer vergaangen an d'Kimberly Nelting huet mëttlerweil hir éischte Saison als Seniorin hannert sech.

Genee ewéi d'Jenny Warling an de Jordan Neves misst och d'Kimberly Nelting beim Qualifikatiounstournoi zu Paräis ënnert déi 3 Éischt kommen, fir sech fir d'olympesch Spiller ze qualifizéieren.

D'Viraussetzunge sinn awer net déi Bescht. Nieft der Première huet déi 19 Joer al Schülerin zanter 2 Woche mat enger Blessur um lénkse Fouss ze kämpfen. Mä och mat ugerassene Bänner ass d'Kimberly Nelting de Moment op der U21-EM zu Budapest. Kuerz virum éischte Kampf decidéiert sech, ob d'Karateka iwwerhaapt untrëtt.

D'Kimberly Nelting gëtt ëmmer 100 Prozent an huet d'olympesch Spiller virun Aen. Et ass en Dram, deen net einfach ze realiséieren ass, zemools well de Karate 2024 zu Paräis schonn net méi um Programm ass.

A ronn 4 Woche wëll d'Kimberly Nelting erëm zu 100 Prozent fit sinn, fir beim K1-Tournoi weider Experienzen ze sammelen. D'Nummer 45 op der Welt huet déi wichtegste Méint vun hirer Karriär viru sech. A genee ewéi am Sport am allgemengen ass och am Karate alles méiglech.