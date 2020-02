En Dënschdeg den Owend stoungen déi éischt 4 Aachtelsfinallen am DFB-Pokal um Programm.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 3:1

Den Trainer Julian Nagelsmann huet en Dënschdeg den Owend iwwerraschend op säi Stammgolkipp Gulacsi an op säi beschte Buteur Timo Werner an der Starteelef verzicht. Allgemeng ass et net wierklech gutt gelaf bei Leipzig, déi richteg Problemer haten, hir Linn ze fannen. An der 16. Minutt konnt den André Silva Frankfurt dunn och verdéngt a Féierung bréngen, dat duerch een Eelefmeter no engem Handspill vum Marcel Halstenberg. Nodeems mam 1:0 d'Säite gewiesselt goufen, huet Frankfurt an der 51. Minutt nach eemol zougeschloen. No engem onnéidege Ballverloscht, ass Frankfurt eng Konterattack gelaf an do war et de Kostic, dee méi séier war wéi d'Defense an den 2:0 markéiere konnt. An der 69. Minutt konnt den agewiesselten Dani Olmo dunn awer fir Leipzig verkierzen. Et sollt dem Tabellenzweeten aus der Bundesliga awer net méi geléngen, fir auszegläichen. Am gGéigendeel, de Kostic huet an der 95. Minutt mam 3:1 den Deckel dropgemaach.

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf 2:5

An der Paus louch d'Fortuna Düsseldorf mat 1:2 am Réckstand an dat net onverdéngt. Den Drëttligist huet gutt matgehalen a konnt, nodeems si déi éischt 10 Minutte kaum aus der eegener Hallschent erauskoumen, esouguer den Toun uginn. De Bundesligist war no 9 Minutten duerch den Ampomah mat 1:0 a Féierung gaangen. Direkt am Géigenzuch konnt de Kühlwetter aus kuerzer Distanz ausgläichen. An der 39. Minutt hat deselwechten och nach vum Eelefmeterpunkt getraff. Kuerz no der Paus konnt Düsseldorf awer nees ausgläichen duerch ee wonnerbare Gol vum Hennings. No deem Gol ass Düsseldorf elo nees ëmmer besser an de Match komm an an der 63. Minutt konnte si dunn och nees a Féierung goen duerch ee Kappball vum Zimmermann. Dono war bei Kaiserslautern d'Loft eraus an Düsseldorf konnt an der Schlussphas alles kloer maachen an esou hunn Hennings a Stöger nach getraff, esou dass d'Fortuna um Enn mat 5:2 gewënnt.

Weider zwee Matcher sinn um 20.45

FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin

SV Werder Bremen - Borussia Dortmund