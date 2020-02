Beim PSD Bank Meeting zu Düsseldorf ware mam Bob Bertemes a Vera Hoffmann direkt zwee FLA-Athleten am Asaz.

De Bob Bertemes koum am Bommstoussen op déi 6. Plaz, dat mat 19 Meter an 38 Zentimeter. Gewonnen huet de Kroat Filip Mihaljevic mat 21, 52 Meter, wat gläichzäiteg bis elo déi bescht Performance weltwäit an dësem Joer war an och nationale Rekord.

D'Vera Hoffmann war iwwer d'1.500 Meter am Asaz a koum hei mat engem perséinleche Rekord op déi 11. Plaz. Si verbessert hire perséinleche Rekord ëm 26 Honnertstel a steet elo bei 4 Minutten, 17 Sekonnen an 52 Honnertstel. Gewonnen huet hei d'Kenianerin Beatrice Chepkoech.