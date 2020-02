No der 1:2-Defaite géint Schweden, kréien d'Lëtzebuergerinnen et um Donneschdeg am Fed Cup mat Serbien ze dinn.

Um zweeten Dag vum Fed Cup am Tennis läit Lëtzebuerg nom éischten Eenzel mat 0:1 géint Serbien hannen. D'Laura Correia huet an 2 Sätz mat 1:6 an 2:6 géint d'Olga Danilovic verluer. D'Serbin ass aktuell d'Nummer 174 op der Welt. D'Laura Correia huet kee Ranking. Am zweete Simple spillt d'Eléonora Molinaro elo géint d'Nina Stojanovic. D'Lëtzebuergerin steet am WTA-Ranking op Plaz 254, d'Serbin ass d'Nummer 82. Um 1. Dag haten d'FLT-Dammen no gudder Leeschtung mat 1:2 géint Schweden verluer.