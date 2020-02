Am Fed-Cup verléiert Lëtzebuerg den entscheedende Match géint Tierkei mat 0:2 a fällt soumat an den Europa/Afrika-Grupp 2.

Och am drëtte Match vum Fed Cup konnt d'Mandy Minella opgrond vun engem grippalen Infekt net mat agräifen. Am éischte Match tëscht Lëtzebuerg an der Tierkei ass d'Tiffany Cornelius op d'Berfu Cengiz getraff. An alle béid Säz ass d'Lëtzebuergerin ëmmer gutt erakomm a konnt mathalen mee zwee mol huet d'Tierkin den Tempo dono ugezunn a gewënnt mat zweemol 6:2.

Am zweete Match krut et dunn d'Eleonora Molinaro mam Pemra Ozgen ze dinn an do och do huet et vun Ufank un net gutt ausgesinn. Den éischte Saz huet d'Lëtzebuergerin dann och mat 3:6 verluer a war richteg ënner Drock. Mee am zweete Saz huet d'Molinaro séier e Break kasséiert an ass dësem hannendru gelaf. Beim Stand vu 4:2 huet d'Tierkin dann nach eng kéier e Break realiséiert an domadder fir d'Virentscheedung gesuergt. Um Enn gewënnt d'Pemra Ozgen mat 6:3 a 6:4 géint Eleonora Molinaro.

An den 2 Matcher ëm den Opstig huet Polen sech mat 2:0 géint Schweden a Serbien mat 2:1 géint Slowenien duerchgesat an domadder klammen d'Polen an d'Serben an de Weltgrupp.