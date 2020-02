Lazio Roum kann de Réckstand op Juventus Turin verkierzen. Iwwerdeems huet de Rheinderby Gladbach géint Köln missen ofgesot ginn.

Bundesliga

Bayern München - RB Leipzig 0:0

Am Spëtzematch vun der 1. däitscher Bundesliga hunn d'Spectateuren an der 1. Hallschent net all ze vill erlieft. Bayern hat wuel méi Ballbesëtz a méi Golchancen, ouni awer wierklech richteg geféierlech ze ginn. No der Paus hat de Sabitzer an der 46. Minutt direkt eng grouss Chance op den 1:0, ma huet de Ball iwwert de Gol geschoss. Leipzig huet vill méi investéiert wéi nach virun der Paus, anhat duerch de Werner 2 weider gutt Chancen. Bei de Bayern huet den Hernandez an der 67 Minutt säi Comeback ginn. Béid Ekippen hate gutt Chancen den entscheedende Gol ze markéieren, ma Sabitzer a Goretzka kruten de Ball net hannert d'Linn. Um Enn trennen sech béid Ekippe mat 0:0. Bayern bleift an der Tabell domat weider 1 Punkt viru Leipzig.

Borussia Mönchengladbach - FC Köln



De Rheinderby gouf wéinst dem Stuermdéif "Sabine" ofgesot. D'Organisateure konnten de Spectateuren eng sécher Ofrees vum Match net garantéieren. Wéini de Match nogeholl gëtt, steet nach net fest.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Manchester City - West Ham United

Och dëse Match gouf Opfer vum Wieder a gouf ofgesot.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

SSC Neapel - US Lecce 2:3

0:1 Lapadula (29'), 1:1 Milik (48'), 1:2 Lapadula (61'), 1:3 Mancosu (82'), 2:3 Callejon (90')

Neapel huet wuel éischter iwwerraschend doheem mat 2:3 géint Lecce de Kierzere gezunn, huet d'Lokalekipp an deenen leschten Wochen erëm besser a Tratt fonnt. D'Ekipp vum Gennaro Gattuso bleift domat weiderhin am Mëttelfeld vun der Serie A hänken.



Parma Calcio - Lazio Roum 0:1

0:1 Caicedo (41')



Lazio Roum huet eng weider Kéier hier gutt Form ënner Beweis gestëllt, a gewënnt dëse Match mat 1:0 duerch e Gol vum Caicedo an der 41. Minutt. Lazio Roum huet duerch d'Néierlag vu Juventus de Réckstand op den Tabelleleader domat op 1 Punkt verkierze kennen.

Inter Mailand - AC Mailand (20h45)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Racing Stroossbuerg - Stade Reims 3:0

1:0 Djiku (50'), 2:0 Majeed (82'), 3:0 Lala (90+3')

PSG - Olympique Lyon (21h00)

LINK Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

CA Osasouna - Real Madrid 1:4

1:0 Garcia (14'), 1:1 Isco (33'), 1:2 Ramos (38'), 1:3 Vazquez (84'), 1:4 Jovic (90+2')

D'Lokalekipp huet Madrid um Ufank iwwerrascht, andeems si mat vill Drock attackéiert hunn. Ossasouna huet sech esou an der 14. Minutt duerch de Garcia fir eng gutt Ufanksphase belount. Ma den Iscco an de Ramos hunn banne 5 Minutten nach virun der Hallschent de Match gedréint. An de Schlussminutten huet de Real de Match dunn duerch 2 weider Goler entscheet.

Betis Sevilla - FC Barcelona (21h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga