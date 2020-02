Bei der Victoire vum Andrzej Starzinsky ass de Christophe Kass virum Max Lallemang als 10 beschte Lëtzebuerger ginn.

Zu Dikrech stoung um Sonndeg de Mëtteg schonns déi 50. Editioun vum Eurocross um Programm. An och dëst Kéier hunn sech d'Organisateuren erëm eng eng helle Wull Méi gemaach, fir attraktiv Leefer an d'Ieselstadt ze kréien.

Bei den Häre gouf et eng Victoire vum Pol Andrez Starzinsky. Op déi 2. Plaz leeft den Ukrainer Pavel Oliinyk a 3. gëtt dem Oliinyk säi Landsmann Mykola Mevsha. Als beschte Lëtzebuerger klasséiert sech de Christophe Kass als 10, an dat virum Max Lallemang, deen als 11. iwwert d'Linn Arrivée leeft. De Bob Bertemes an de Pol Meilna stoungen net um Depart.

D'Ukrainerin Oksana Rayta wënnt iwwerdeems bei den Dammen. Op déi 6. Plaz ass als beschte Lëtzebuergerin d'Vera Hoffmann gelaf.

Resultater vum Eurocross zu Dikrech