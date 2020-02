E Samschdeg den Owend haten d'Beefort Knights d'Ekipp vu Charleroi op Besuch. Um Enn gouf et eng batter 2:3-Néierlag.

Op der Eispist zu Beefort ass ëmmer eng méi lass, wann Knights e Match spillen. Esou och um Samschdeg den Owend wei Charleroi op Besuch war. D’Ekipp aus dem Mëllerdall spillt aktuell am Belsche Championnat a mëscht vill fir hire Sport iwwer déi sozial Medien ze promovéieren. Leider gouf et um Samschdeg e bësse manner ze feieren.

D’Beefort Knights sti momentan am belsche Championnat op der 7. Plaz an hunn 4 Mätscher gewonnen, 3 gläichgespillt an der 3 verluer. Am Ufank vun der Partie huet et nach gutt vir Knights ausgesinn, déi e gudde Start haten, ma de Keeper vu Charleroi sollt op dësem Spilldag bal all Puk halen, deen op säi Goal komm ass.

D'Gäscht aus der Belsch koumen ëmmer besser an de Match. An dräi Minutte konnte sie zwee mol markéieren. Lokalekipp konnt den Ecart net méi verkierzen an esou goung den éischten Drëttel mat 2-0 un Charleroi.

Vun dësem Joer un ginn d'Mätscher vun de Beaufort Knights alleguerten am Live Stream um Youtube iwwerdroen. An de Pausen, déi zwee mol 15 Minutten daueren, gi Reklammen oder Promovideon an de Stream agebaut, déi deels selwer produzéiert ginn.

Och d’Äispist gëtt renovéiert. Néi Vestiairë sinn amgange gebaut ze ginn an och zousätzlech Tribüne sinn en vu.

Am zweeten Drëttel koume Knights gutt aus de Kabinnen an nodeems de Benny Welter op 1:2 verkierze konnt, markéiert de Mirko Mosr, den Ausgläich. 2:2 stoung et virum leschten an entscheedenden Drëttel.

Wann ee ronderëm d’Äispist geet, fënnt een och e Fanshop, wou ee Gadget’en ze kafe kritt fir net nëmme mat de Stëmmbänner de Veräin ze ënnerstëtze mee och am richtegen Dress opzetrieden.

Leider sollt et aus der Siicht vun de Knights awer net fir eng Victoire duergoen. An der Mëtt vum drëtten Drëttel markéiert Charleroi den 3-2 an huet des Victoire och iwwer Zäit bruecht. Verdanke kënne sie dëse Succès och hirem Keeper, deen eng richteg gutt Performance ofgeruff huet.

Den nächste Match fir Beaufort Knights ass den nächste Samschde virun eegenem Publik géint Olympia Heist op den Berg. Keng einfach Aufgab well d’Ekipp ass Tabellenéischten am Belsche Championnat.