Um Sonndeg den Owend gouf am DFB Museum zu Dortmund 1/4-Finallen am DFB-Pokal ausgeloust.

D'Spectateure kennen sech op e puer spannend Matcher an der 1/4-Finall am DFB-Pokal freeën. De Titelverdeedeger Bayern München spillt op Schalke. Leverkusen kritt et mat Union Berlin ze dinn. D'Eintracht vu Frankfurt kritt et doheem mat Werder Bremen ze dinn an de Regionalligist Saarbrécken huet Fortuna Düsseldorf op Besuch.

Matcher ginn den 3. a 4. Mäerz gespillt.